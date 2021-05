Apple HomePod streamt Musik ab sofort mit Deezer

Musikwünsche können ab sofort auch über Deezer auf dem Apple HomePod und dem HomePod mini abgespielt werden.

Die Sprachsteuerung auf den smarten Lautsprechern ist für alle User eines kostenpflichtigen Deezer Abos mit iOS 14.3 und höher sowie der neuesten Software auf dem HomePod verfügbar. Die User müssen dafür Deezer als Musikdienst zu ihrem HomePod hinzufügen und Siri bitten, ein Lied aus Deezers Katalog abzuspielen.

Es können eine ganze Reihe von Befehlen verwendet werden, um Titel, Künstler, Alben, Lieblingssongs oder Playlists auszuwählen und wiederzugeben. Über „Hey Siri, spiele meinen Flow” wird zudem Deezers persönliche Soundtrack Funktion Flow aktiviert, die einen endlosen Mix aus Lieblingssongs und passenden Neuheiten abspielt.

Ist Deezer nicht als Standardmusikdienst festgelegt, so muss bei jedem Befehl am Ende „auf Deezer” dazu gesagt werden, wie z. B. „Hey Siri, spiele ,Bad Bunny’ auf Deezer” oder „Hey Siri, spiele ,Dance Monkey’ auf Deezer”. Nutzer können auch sagen, wenn ihnen Titel gefallen bzw. nicht gefallen und ob Inhalte wiederholt oder per Zufallswiedergabe abgespielt werden sollen.

Auch High-Fidelity-Audio möglich

Deezer HiFi Abonnenten können sich mit ihrem HomePod und HomePod mini auch Songs in High-Fidelity-Audio anhören. Um Deezer auf dem Apple HomePod oder HomePod mini zu verwenden, braucht man die Deezer-App starten und das eigene Konto in den Einstellungen mit dem entsprechenden Lautsprecher verbinden.

Deezer für HomePod und HomePod mini ist in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, Mexiko, Spanien und den USA verfügbar. Deezer auf dem Apple HomePod oder HomePod mini unterstützt allerdings derzeit noch keine Podcast-, Hörbuch- oder Live-Radio-Inhalte.

