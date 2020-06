Apple schickt iOS 13.6 in die Beta

Apple hat die erste Beta von iOS 13.6 veröffentlicht, bei der es sich eigentlich um die zweite Beta von iOS 13.5.5 handelt, über die wir bereits berichtet haben. Neben iOS 13.6 gibt es auch eine Beta von iPadOS 13.6 für das Apple iPad.

Die finale Version von iOS 13.5 war eigentlich als iOS 13.4.5 geplant, brachte dann aber doch mehr Neuerungen als erwartet mit und bekam daher eine höhere Zahl spendiert. Mit iOS 13.6 könnten also auch ein paar Neuerungen kommen.



Mit der neuen Beta von iOS 13.6 und iPadOS 13.6 gibt es auch eine Public Beta, für die ihr euch bei Interesse wie immer hier anmelden könnt. Die finale Version dürfte in den kommenden Wochen erscheinen und ich rechne in knapp zwei Wochen auf der WWDC 2020 mit den Details. Vielleicht hat Apple eine Ankündigung geplant, die man direkt in iOS 13.6 im Juni oder Juli implementieren möchte.

