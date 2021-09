Apple iOS 15: So packt ihr die Tableiste im Safari-Browser nach oben

Mit iOS 15 hat sich Apple in diesem Jahr mit den optischen Änderungen doch etwas zurückgehalten, einen großen Unterschied im Vergleich zu iOS 14 gibt es aber. Die Tableiste (Adressleiste) in Safari ist jetzt standardmäßig unten im Browser.

Ich habe die Beta in diesem Jahr gar nicht getestet und war daher gestern doch ein bisschen davon überrascht (auch wenn ich es wusste). Doch ich habe gehört, dass das optional geworden ist, da das einige Nutzer bei der Beta kritisiert haben.

Safari: Tableiste unten anzeigen

Wie packt ihr die Adressleiste also wieder nach oben? Eine Option ist ein Blick in die Einstellungen, dort geht ihr auf Safari, scrollt hier ein bisschen runter und könnt dann „Tabs“ sehen. Hier zeigt euch eine Grafik schon die zwei Optionen an:

Es geht aber auch schneller, und zwar direkt in Safari. Klickt dazu einfach auf „aA“ in der Adressleiste und wählt „Tableiste oben anzeigen“ aus. Es gibt diese Option natürlich auch umgekehrt („Tableiste unten anzeigen“), wenn sie schon oben ist.

Ich habe sie gestern direkt wieder nach oben gepackt, aber auch gehört, dass sich einige an unten gewöhnt haben und das jetzt besser finden. Da man es schnell in Safari wechseln kann, werde ich diese Woche mal beide Optionen testen.

