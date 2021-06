Ökosystem stärken: Apple iOS 15 ist offiziell

Apple hat heute im Rahmen der WWDC 2021 wie erwartet eine neue Version von iOS vorgestellt und wir befinden uns mittlerweile bei Version 15. Ein Datum gibt es wie immer nicht, aber iOS 15 dürfte dann wieder im September aufschlagen.

Apple stärkt das Ökosystem mit iOS 15

Mit iOS 15 gibt es Neuerungen für FaceTime (wie Spatial Audio, eine neue Ansicht und Share Play), ein paar Neuerungen für iMessage und ein optimierte Ansicht für die Benachrichtigungen (und eine kurze Zusammenfassung von diesen).

-->

Ebenfalls mit dabei: Focus (Profile für Benachrichtigungen, zum Beispiel für die Arbeit oder Treffen), eine bessere Spotlight-Suche, aufpolierte Erinnerungen in der Fotos-App und Text wird automatisch in Fotos und der Kamera erkannt.

Weitere Neuerungen in iOS 15: Digitale Schlüssel und Ausweise für das Wallet (via UWB), eine überarbeitete Wetter-App mit einem neuen Design und mehr Details für die Karten in Apple Maps (allerdings weiterhin nicht in Deutschland).

Klingt nach einem „Detail-Update“ ohne große Neuerungen in diesem Jahr, bei dem der Fokus voll und ganz auf den Apps und Diensten von Apple lag, um das Ökosystem zu stärken. Weitere Informationen gibt es auf der Seite von Apple.

Die Entwickler werden noch heute die erste Beta von iOS 15 erhalten und die Public Beta sollte dann in den nächsten Tagen folgen. Manchmal kommt sie kurz danach oder erst mit der zweiten Beta für Entwickler – wir werden euch hier informieren.

Das neue Windows wird im Juni gezeigt Es steht ein großer Schritt für Windows an und Microsoft hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass eine komplett neue Generation geplant ist. Nun haben wir auch ein Datum, denn das Event findet am 24. Juni 2021 statt. Es steht…2. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->