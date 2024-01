Apple iOS 17.4 kommt und bringt eine sehr große Veränderung mit

Das betrifft nur die Nutzer in der EU, Apple wird sich also nicht weltweit für das „Sideloading“ öffnen. Da man den Schritt der EU als Risiko für die Sicherheit der Nutzer bezeichnet, gibt es allerdings noch ein paar neue Schutzmaßnahmen:

Zusätzlicher Schutz vor Malware — damit iOS-Apps nicht mehr gestartet werden können, wenn sie nach der Installation auf dem Gerät von Nutzer:innen Malware enthalten.

In Europa ändern sich auch die Gebühren für Entwickler, es gibt neue und eigene iOS-Geschäftsbedingungen. Ich werde mich heute und morgen näher in die ganze Sache einlesen, bei Apple selbst gibt es eine sehr lange Mitteilung zum Thema.

Ach, und NFC öffnet Apple in Europa ebenfalls, es wird also Alternativen für Apple Pay geben, neue Emojis sind ebenfalls in iOS 17.4 dabei und Apple erlaubt ab sofort (das übrigens für alle) Streaming-Apps, also auch Xbox Cloud Gaming (endlich!).

Mal schauen, wie sich das entwickelt, aber es bringt Schwung in die Sache und ich sehe auch sehr viele positive Effekte, wie eine mögliche App für Xbox Cloud auf dem Apple TV. Oder ein vollwertiger Chrome-Browser. Wir werden hier berichten.