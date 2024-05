One UI 6.1 ist das am meisten heruntergeladene Software-Update von Samsung

Samsung hatte mit dem Punkt-Update 6.1 für seine Benutzeroberfläche One UI einen starken Fokus auf KI-Funktionen gelegt. Im Update sind Funktionen wie Live-Übersetzung, Live-Transkription und Circle to Search mit Google enthalten – Stichwort Galaxy AI. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, scheint One UI 6.1 ein echter Erfolg zu sein – es ist eines der am häufigsten heruntergeladenen Software-Updates von Samsung.

One UI 6.1 und Galaxy AI bald auf weiteren Samsung-Modellen

Laut Pressemitteilung von Samsung haben fast 75 % der Samsung Galaxy Z Fold 5, 80 % der S23 Ultra- und fast 65 % der Tab S9-Nutzer und Nutzerinnen in Europa das One UI 6.1-Update bereits heruntergeladen. Weltweit wurde das Galaxy AI-Update von 8,8 Millionen Menschen heruntergeladen und aktiv genutzt.

Das ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass viele Nutzerinnen und Nutzer „Update-faul“ sind oder sich über den Sinn eines Updates nicht im Klaren sind.

Vor einigen Monaten hat Samsung seine Flaggschiffe wie die Samsung Galaxy S24-, S23-Serie inklusive S23 FE, das Z Fold 5, das Z Flip 5 und die Tab S9-Serie mit One UI 6.1 ausgestattet, Mitte April folgt dann die offizielle Bestätigung für die Galaxy S22-Serie und weitere ältere Geräte wie die vierte Generation der Galaxy Z Fold- und Galaxy Z Flip-Serie und die achte Generation der Tab S8-Serie.

Die Besitzer dieser Geräte können sich schon bald freuen, denn ab Mai will das Unternehmen mit der zweiten Rollout-Phase beginnen. Ich gehe davon aus, dass es ab der nächsten Woche losgehen wird.

Allerdings werden nicht alle Funktionen von Galaxy AI am Ende auch auf den Geräten zu finden sein – nach dem Motto: Je älter die Geräte sind, desto weniger KI-Funktionen wird es geben.

