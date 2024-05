Disney und waipu.tv vereinbaren Zusammenarbeit

Die Walt Disney Company Deutschland hat mit waipu.tv, ein Anbieter für IPTV in Deutschland, einen Distributionsvertrag abgeschlossen.

Die Vereinbarung umfasst Free-TV, Pay-TV und Catch-up-Inhalte der drei von Disney in Deutschland betriebenen Sender. Nutzer des Pakets waipu.tv Perfect Plus haben Zugang zum Disney Channel in HD und erhalten zusätzlich die Pay-TV-Sender National Geographic und National Geographic WILD. Die Kooperation umfasst künftig auch Catch-up-Inhalte des Disney Channel, die in der waiputhek abrufbar sein werden.

Das Perfect Plus-Paket von waipu.tv vereint Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf. Es beinhaltet über 270 TV-Sender in HD, davon 246 in HD-Qualität, 67 Pay-TV-Sender und über 30.000 Inhalten auf Abruf. Allen Perfect Plus-Kunden stehen die bekannten Komfort-Funktionen wie beispielsweise Aufnahmespeicher (100 Stunden), eine Kindersicherung oder Pause und Restart zur Verfügung. Obendrein ist die Nutzung auf bis zu vier Geräten inklusive.

