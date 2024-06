Apple iOS 18 startet mit weniger Funktionen in der EU

Schlechte Nachrichten serviert man am besten an einem Freitagabend, denn Apple hat soeben bekannt gegeben, dass iOS 18 mit weniger Funktionen in der EU startet.

Als Grund nennt man den Digital Markets Act, so Apple in einem offiziellen Statement gegenüber der Financial Times. Apple wird drei Funktionen (vorerst) weglassen.

Aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten, die der Digital Markets Act mit sich bringt, glauben wir nicht, dass wir in der Lage sein werden, drei dieser [neuen] Funktionen – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing und Apple Intelligence – für unsere EU-Nutzer in diesem Jahr einzuführen.

