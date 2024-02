Apple iPad Pro 2024: Neues Tablet wird größer und dünner

Apple wird 2024 das komplette iPad-Lineup überarbeiten, das deuten die Gerüchte seit Monaten an. Ein Highlight wird ein ganz neues iPad Pro mit OLED-Display sein.

Hier hat 9TO5Mac die mutmaßlichen Abmessungen erhalten und so erfahren wir, dass die neue Generation zwar etwas dünner wird (OLED-Panels sind in der Regel dünner), dafür wächst das iPad Pro aber wohl in der Höhe und teilweise der Breite:

Apple iPad Pro 11 Zoll (alt): 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

Apple iPad Pro 11 Zoll (neu): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

Apple iPad Pro 12,9 Zoll (alt): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

Apple iPad Pro 12,9 Zoll (neu): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

Es ist in beiden Fällen nicht viel, das neue iPad Pro dürfte sich ähnlich anfühlen, aber es deutet eben auch auf ein neues und überarbeitetes Design hin. Apple hat das aktuelle Design jetzt sehr viele Jahre genutzt, da bekommen wir also ein Upgrade.

Die exakten Displaygrößen haben wir noch nicht, aber falls der Rand nicht dicker wird (ich vermute eher dünner), dann gibt es hier womöglich etwas größere Displays.

Neues Apple iPad Air kommt auch

Ein neues iPad Air steht übrigens auch bald an, da wird sich beim kleinen Modell nichts ändern, so die Quelle, und das neue und größere iPad Air ist 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm groß. Moment, diese Maße kommen uns doch bekannt vor?

Genau, es sind exakt die Maße des aktuellen iPad Pro mit 12,9 Zoll. Apple dürfte also einfach das Gehäuse nehmen und es für das größere iPad Air nutzen. Das hat man schon beim kleinen Modell getan, auch wenn man den Rand etwas dicker und das Display kleiner gemacht hat. Vielleicht gibt es also nur 12,8 statt 12,9 Zoll.

Die Probleme bei Audi haben weitere Folgen Audi glänzte in den letzten Jahren nicht mit einem „Vorsprung durch Technik“, denn die VW-Marke wollte schon deutlich früher mit Vorzeigemodellen wie dem Q6 e-tron und A6 e-tron die Elektroautos […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->