Tesla: „Friedhof der E-Autos“ in Deutschland

In Deutschland ist ein durchaus tragischer Rückgang im Verkauf von Elektroautos zu verzeichnen, was zu einem Überangebot an gebrauchten Fahrzeugen führt – auch bei Tesla. SPIEGEL-TV-Reporter haben entdeckt, dass viele dieser unerwünschten Fahrzeuge auf „geheimen“ Auto-Halden enden.

Um das herauszufinden, habe die Reporter jede Menge LKW verfolgt, die Tesla-Neufahrzeuge auf Abstellhalden bringen. Die Reportage wirft die Frage auf, ob dieses Phänomen bereits früher mit Unternehmen wie Tesla und anderen Elektroautoherstellern aufgetreten ist, kann diese aber nicht abschließend beantworten.

Ungewöhnlich ist solch ein „Einlagern“ meines Erachtens jedenfalls nicht, auch bei anderen Herstellern wie VW haben wir das in der Vergangenheit bereits in großem Stil gesehen. Ein gutes Zeichen ist es trotzdem nicht.

Video: „Friedhof der E-Autos – Die Mobilität der Zukunft steckt in der Krise“

