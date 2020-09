Apple iPhone 12 Mini könnte kommen

Apple soll 2020 erstmals vier neue iPhones im Herbst auf den Markt bringen und erweitert sein Lineup erneut. Neben zwei Pro-Modellen gibt es den Nachfolger vom iPhone 11 in diesem Jahr wohl ebenfalls in doppelter Ausführung. Und wen wundert es, immerhin ist das iPhone 11 der Bestseller bei den iPhones.

Neben einer Version mit 6,1 Zoll soll es noch eine Version mit 5,4 Zoll geben, doch statt die Modelle „iPhone 12“ und „iPhone 12 Max“ zu nennen, wie man das beim Pro-Lineup macht, wird man wohl ein iPhone 12 Mini zeigen. Das behauptet der gut informierte L0vetodream, der in den letzten Wochen fast immer richtig lag.

Wir haben das neue iPhone in den letzten Wochen immer wieder iPhone 12 (Pro) genannt, doch das war pure Spekulation. Nun steht der Name also auch noch als Gerücht im Raum. Wobei vermutlich niemand mit einem iPhone 11S gerechnet hat, wenn Apple dem iPhone mal wieder ein komplett neues Design spendiert.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

Apple Event im Oktober: Preview als Video

