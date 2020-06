Apple iPhone 12 könnte pünktlich kommen

Kurz nach dem Start der Corona-Pandemie häuften sich die Meldungen, dass das mit der Planung für die kommende iPhone-Generation nicht so einfach sei. Nicht nur die Produktion bei Foxconn wurde teilweise stillgelegt, auch das mit den Reisen (Apple-Mitarbeiter besuchen öfter China) ist nicht ganz so einfach.

Doch die Lage hat sich in vielen Bereichen entspannt und teilweise auch schon wieder normalisiert. Jetzt gibt es sogar die erste Meldung, dass das mit Zulieferern besser als erwartet laufe und ein Launch vom iPhone 12 im September wieder möglich sei. Bisher handelt es sich aber nur um eine Aussage.

Es gilt nun die kommenden Wochen zu beobachten, aber die Produktion sollte so langsam anlaufen, wenn man die neuen iPhones im September in den Handel bringen möchte. Sollte dem so sein, werden sich vermutlich auch bald das Wall Street Journal, Bloomberg und die üblichen Apple-Quellen äußern.

Video: Das Apple iPhone 12 Pro

