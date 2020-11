Apple iPhone 12S Pro wohl mit LTPO-Display

Apple soll dem iPhone 12S Pro (und iPhone 12S Pro Max) laut The Elec ein LTPO-Display spendieren. Die OLED-Panels werden aber nur in den zwei Pro-Modellen zu finden sein. Neben Samsung Display ist wohl auch LG Display ein Zulieferer.

LTPO steht für „Low-Temperature Polycrystalline Oxide“ und Apple nutzt so ein Display bereits bei der Apple Watch (seit der Series 4). Ein Vorteil von LTPO ist ein geringerer Stromverbrauch, womit auch das Always-On-Display möglich ist, welches Apple seit der Series 5 anbietet (da mehr als nur das Display nötig ist).

Apple iPhone 12S Pro mit 120 Hz?

Mit so einem Display ist außerdem eine variable Bildwiederholungsrate möglich und die ersten Modelle, die bereits mit einem entsprechenden OLED-Panel und 120 Hz ausgestattet sind, sind das Samsung Galaxy Note 20 Ultra und Galaxy Z Flip 2.

Der Bericht erwähnt keine höhere Bildwiederholungsrate, aber nachdem das beim iPhone 12 Pro (Max) nun in allen Testberichten negativ erwähnt wurde, dürfte der Schritt dann mit dem iPhone 12S Pro (Max) anstehen. Vermutlich hätten Samsung und LG in diesem Jahr noch nicht genug Displays für Apple liefern können.

Was ich mich aber nach den Zeilen weiter oben frage: Wäre es nicht langsam auch an der Zeit für ein Always-On-Display beim iPhone? Bei der Apple Watch will ich darauf nicht mehr verzichten, beim iPhone wäre das aber auch nicht schlecht.

