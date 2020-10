Apple iPhone 12S Pro: Touch ID unter dem Display?

Es steht im Raum, dass Apple dem iPhone kommendes Jahr wieder Touch ID spendieren wird. Und damit ist nicht Touch ID im Home-Button wie beim iPhone SE gemeint, sondern Touch ID für Modelle wie ein mögliches iPhone 12S Pro.

Wir sind bisher davon ausgegangen, dass man den gleichen Schritt wie beim iPad Air 4 gehen wird und Touch ID in den Power-Button packt. Das ist auch noch nicht ausgeschlossen, aber der Schritt zu Touch ID unter dem Display soll kommen.

Apple iPhone 12S Pro wieder mit Touch ID?

Eine der derzeit zuverlässigsten Quellen rund um Apple ist L0vetodream und der wirft nun Touch ID unter dem Display in den Raum. „MESA“ steht laut Jon Prosser für Touch ID und „uts“ für „under the screen“ (also unter dem Display).

MESA uts for iPhone — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020

Es ist genau genommen nicht das erste Mal, dass wir davon hören, denn der ebenfalls gut informierte Mark Gurman hat das schon 2019 behauptet. Es ist aber noch unklar, ob der Schritt schon 2021, oder doch erst 2022 folgen wird.

Face ID ist weiterhin meine bevorzugte Methode zum Entsperren des iPhones, doch die Corona-Krise hat gezeigt, dass eine zweite Option nicht schlecht wäre. Es würde mich also nicht wundern, wenn das Apple iPhone 12S Pro einen solchen Sensor bekommt – ob nun im Power-Button oder eben unter dem Display.

Video: Details zum Apple iPhone 12 (Pro)

