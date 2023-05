Das Apple iPhone 15 bekommt eine bessere Kamera

Apple optimiert die Kamera des iPhones zwar jedes Jahr, aber letztes Jahr gab es beim iPhone 14 Pro (Max) auch mal wieder einen Megapixel-Sprung, was man echt nicht oft macht. In diesem Jahr soll das Apple iPhone 15 (Plus) angeblich folgen.

Apple iPhone 15 mit 48 Megapixel

Es ist nicht unüblich, dass das normale iPhone ein Jahr später bei Neuerungen folgt, aber manchmal ist der Abstand auch größer (oder für immer da), damit sich die Pro-Modelle eben abheben. Doch das iPhone 14 Plus entwickelte sich eher zum Sorgenkind für Apple und daher muss man wohl 2023 auch mal einen draufsetzen.

Die Liefersituation des neuen Sensors soll allerdings noch verhalten sein und die neuen iPhones werden im September kommen, aber die Quelle geht davon aus, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Plus eventuell mit Engpässen kämpfen könnten.

Mit dem neuen Sensor für die Kamera und der Dynamic Island rückt das iPhone 15 jedenfalls sehr nah an das iPhone 14 Pro, aber das iPhone 15 Pro dürfte sich dank Titanrahmen relativ neu anfühlen und daher sicher einige Kunden ansprechen. Ich bin aber in erster Linie auf den Preis der normalen iPhones von Apple gespannt.

Das iPhone 14 startet mittlerweile bei 1.000 Euro und das ist für die Ausstattung einfach viel zu teuer. Ein großer Schritt unter der Haube ist also durchaus wichtig.

