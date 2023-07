Apple iPhone 15 Pro: iOS-Leak deutet neuen „Action Button“ an

Apple wird mit dem iPhone 15 Pro vermutlich den Mute-Switch entfernen und wir bekommen einen „Action Button“ an der Seite. Wie der genau heißt, ist unklar, aber so heißt er bei der Apple Watch Ultra, warum also nicht.

Laut MacRumors deutet der Code von iOS 17 einen solchen Knopf an und es wird wohl mehrere Optionen dafür geben: Bedienungshilfen, Kamera, Taschenlampe, Shortcuts, Laut/Lautlos, Focus, Übersetzen und Lupe.

Optimal fände ich, wenn es eine API für Entwickler gibt und man damit direkt eine Funktion in einer App (erstelle neue Todo für morgen) starten kann. Vielleicht gibt es zum Start aber zunächst nur diese iOS-Funktionen.

Als jemand, der den Mute-Switch seit der ersten Apple Watch (iPhone ist immer lautlos) nicht mehr genutzt hat, freue ich mich auf diesen Schritt. Wirklich nötig ist er nicht, aber es dürfte ein netter Bonus im Alltag sein.

Apple iPhone 15 bekommt eine bessere Kamera Apple spendierte dem iPhone 14 Pro eine neue Kamera und erhöhte nach vielen Jahren mal wieder die Zahl der Megapixel. In diesem Jahr soll es die 48 Megapixel auch für […]26. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->