Apple iPhone 15 bekommt eine bessere Kamera

Apple spendierte dem iPhone 14 Pro eine neue Kamera und erhöhte nach vielen Jahren mal wieder die Zahl der Megapixel. In diesem Jahr soll es die 48 Megapixel auch für das iPhone 15 (und iPhone 15 Plus) geben, so Ming-Chi Kuo als Quelle.

Es soll neue „Stacked-CMOS-Sensoren“ für das iPhone 15 geben, die am Ende mehr Licht einfangen und somit für bessere Fotos sorgen dürften. Bedeutet das, dass das iPhone 15 mit dem iPhone 15 Pro mithalten kann? Vermutlich eher nicht.

Da heißt es nämlich, dass es ein ganz neues Hybridobjektiv mit größerer Blende (ƒ/1.7) gibt. Hier gilt ebenfalls: Mehr Licht und somit bessere Fotos. In Kombination mit neuen Chips und Softwareoptimierungen dürfte man das durchaus sehen.

Ich hoffe nur auf eine Änderung: Mit dem iPhone 14 Pro wurde der Fokusbereich zu schlecht, denn man muss zu weit von einem Objekt weg, damit es scharf ist. Meine Hoffnung ist jetzt, dass sich das mit dem iPhone 15 Pro im Herbst wieder bessert.

