Apple iPhone 15 Pro kommt wohl mit Titanrahmen

Es hat sich in der Vergangenheit immer mal wieder angedeutet, doch Apple hielt am Edelstahlrahmen bei den Pro-Modellen fest. Mittlerweile sprechen viele Gerüchte von einem Titanrahmen beim Apple iPhone 15 Pro, so auch Mark Gurman wieder.

In einem Newsletter für Bloomberg behauptet er, dass Apple in diesem Jahr einen Rahmen aus Titan einführen wird. Dieser dürfte nicht nur eine neue Optik haben (matt), er dürfte das neue iPhone auch spürbar leichter machen (wie viel ist unklar).

Darüber hinaus soll der Rand um das Display noch dünner werden, es kommt ein USB C-Anschluss, die Dynamic Island bleibt erhalten, es gibt einen neuen 3-Nm-Chip von TSMC und einen neuen „Action Button“, der den Mute-Switch ablöst.

Apple iPhone 15 Pro wird etwas teurer

Mark Gurman spricht auch von einer Preiserhöhung in den USA und „weiteren Ländern“ und die neuen iPhones sollen wieder etwas leichter zu reparieren sein.

Für einige klingt das nach einem kleinen Schritt, für andere nach einem spannenden Schritt, das ist sehr subjektiv. Ich bin sehr auf den Schritt zu Titan gespannt, das Apple iPhone 15 Pro soll in diesem Jahr wieder ein bisschen „weicher“ werden. Ich mag das kantige Design, aber vielen war es in den letzten Jahren etwas zu kantig.

Apple kündigt die neuen iPhones in der Regel im September an.

