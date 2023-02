Apple iPhone 15 Pro Max auf ersten Bildern zu sehen

Wir hatten bisher nur die Renderbilder des Apple iPhone 15 Pro und Apple iPhone 15 und jetzt folgen die großen Modelle. Ice Universe hat diese Woche die ersten CAD-Zeichnungen erhalten und mehrere Bilder exklusiv bei Twitter veröffentlicht.

Das Beitragsbild zeigt ein erstes Mockup, welches auf diesen CAD-Zeichnungen basiert und die Quelle hat uns auch verraten, dass das Apple iPhone 15 Pro Max genau 159,86 mm × 76,73 mm × 8,25 mm groß sein soll. Damit wäre es nicht ganz so hoch und breit wie das Apple iPhone 14 Pro Max, aber doch spürbar dicker.

Die Kamera steht dadurch aber nicht mehr ganz so weit heraus und die Frage lautet nun: Warum wird es dicker? Bekommen wir einen größeren Akku? Beim Design tut sich jedenfalls nicht so viel, aber auch hier sehen wir die leicht abgerundeten Seiten zum Glas auf der Frontseite und Rückseite und der Rahmen ist wohl aus Titan.

Die physischen Knöpfe fallen weg, das werden kapazitive Buttons, es gibt USB C und was man bei den Mockups nicht sieht, was aber im Raum steht: Die Zoom-Kamera wird wohl eine Periskop-Kamera. Das sind erstaunlich viele Leaks derzeit.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

