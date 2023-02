Leak zeigt erstmals das neue Apple iPhone 15 Pro

Wir haben in den letzten Wochen häufig über die Designänderungen beim neuen Apple iPhone für 2023 gesprochen, doch bisher noch keine Renderbilder gesehen. Ich dachte mir aber schon, dass diese bald kommen, denn der Zeitpunkt passt.

In der Regel bekommen die ersten Partner, wenn auch nicht immer offiziell von Apple, die ersten CAD-Zeichnungen im Frühjahr. Es lohnt sich relativ früh an diese zu gelangen, denn dann kann man bereits das erste iPhone-Zubehör entwickeln.

Und so kommt es, dass wir bereits mutmaßliche Bilder des iPhone 15 Pro haben, sie wurden von 9TO5Mac veröffentlicht, die in der Regel als zuverlässige Quelle gelten. Doch es ist noch früh und es ist der erste Leak, man sollte also immer aufpassen.

Was lernen wir? Das Design wurde überarbeitet und die Kanten sind jetzt etwas runder und der Übergang zwischen Frontseite und Rückseite wirkt weicher. Leider ändert sich der Kamera-Bump optisch nicht und er wird sogar noch etwas dicker.

Der Rand auf der Frontseite ist dünner und es sieht so aus, als ob das kapazitive Tasten auf der Seite sind, aber da kann die Quelle bisher noch nicht genau sagen.

CAD-Zeichnungen beinhalten nicht alle Details, es fehlt zum Beispiel die Farbe des Gerätes oder das Material. Es steht aber im Raum, dass der Rahmen aus Titan ist und heute ist auch ein weiteres Bild des USB C-Ports aufgetaucht. Und das sieht ein bisschen wie das matte Titan-Finish der (hellen) Apple Watch Edition aus.

Es geht also los und ich rechne in den kommenden Wochen mit weiteren Leaks zum Design und bin dann mal gespannt, wann sich weitere Quellen dazu äußern. Zeitlich passt es jedenfalls, auch wenn man wie erwähnt immer etwas vorsichtig sein muss.

Gut möglich, dass wir hier das kleine Apple iPhone 15 Pro sehen, allerdings kann das Design auf Pressebildern und im Alltag auch ganz anders wirken. Gefällt mir bisher jedenfalls, obwohl ich mir eher einen neuen Kamera-Bump gewünscht hätte.

