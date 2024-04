Apple iPhone 16 Pro mit einer Design-Änderung

Apple wird die Pro-Modelle in diesem Jahr wohl etwas größer machen, aber sonst bleibt das Design gleich. Es gibt Titan, es gibt den identischen Kamera-Buckel und es gibt die abgerundeten Übergänge. Eine Änderung soll aber wohl 2024 anstehen.

Apple iPhone 16 Pro: Glänzend statt matt

Während das Titan beim iPhone 15 Pro matt ist, so hört man, dass das iPhone 16 Pro einen glänzenden Rahmen haben soll. Die Optik soll also an die vor dem iPhone 15 Pro erinnern, als Apple noch auf einen Rahmen aus Edelstahl setzte. Allerdings, so die Quelle, wird man beim neuen Apple iPhone wohl weniger Kratzer sehen.

Ein Schritt, den ich persönlich gar nicht begrüßen würde, da ich ein großer Fan von matter Technik bin. Das mattschwarze Apple iPhone 15 Pro sieht für mich nahezu perfekt aus. Der Rahmen gefällt mir jetzt deutlich besser als vorher bei Edelstahl.

Für mich ist das geringere Gewicht also nur ein Punkt, der wäre mir sogar fast egal, aber die neue Titanoptik in matt ist das Highlight. Es gibt auch keine kleinen Kratzer und Fingerabdrücke. Ich hoffe, dass dieses Gerücht nicht stimmt (oder, was bei so einer Design-Änderung vorkommen kann, der Prozess in der Produktion scheitert).

