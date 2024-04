Apple iPhone 17: Neues Strategie für für das zweite Modell geplant

Apple bietet seit Jahren ein „normales“ iPhone an, welches seit einer ganzen Weile mit 6,1 Zoll daher kommt. Das verkauft sich gut und besser als das zweite Modell im Lineup. Aktuell gibt es hier ein 6,7 Zoll großes iPhone 15 Plus, aber Apple versuchte es auch mal mit einem 5,4 Zoll großen iPhone 13 mini. Das kam nicht so gut an.

Apple iPhone 17 Plus mit neuer Displaygröße

Das Plus-Modell verkauft sich schon besser, aber Apple scheint damit noch nicht ganz zufrieden zu sein, daher gibt es mit dem iPhone 17 Plus ab 2025 eine neue Displaygröße. Laut Ross Young wird das Display kleiner, es ist aber unklar, wie viel.

Ein sehr interessanter Schritt, wie ich finde, denn beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max steht in diesem Jahr ein etwas größeres Display mit ca. 6,3 und 6,9 Zoll im Raum. Da hätte ich vermutet, dass das iPhone 17 und iPhone 17 Plus nachziehen.

Als jemand, dem 6,7 Zoll jedoch zu groß sind, fände ich den Schritt zu 6,5 Zoll zum Beispiel gar nicht so schlecht, das ist bei vielen Android-Herstellern eine populäre Größe beim Smartphones und fehlt bei Apple im Lineup. Die finale Entscheidung für 2025 dürfte noch ausstehen, aber es ist eine der besten Quellen für Display-Leaks.

