Apple iOS 17.5 kommt bald und bringt eine große Änderung mit

Apple verteilt seit dieser Woche die zweite Beta von iOS 17.5 und diese bringt eine Änderung mit, die man schon für das Update angekündigt hat und die vor allem für uns in der EU relevant ist. Wir bekommen „echtes“ Sideloading auf dem iPhone.

Was bedeutet das? Mit iOS 17.5 wird man in Zukunft auch iOS-Apps über den Browser herunterladen und installieren können. Diese Option hat Apple jetzt in der zweiten Beta aktiviert und testet das. Doch ist es wirklich Sideloading? Schwierig.

Apple iOS 17.5: Ist das echtes Sideloading?

Entwickler, die das nutzen wollen, müssen im Entwicklerprogramm von Apple sein, die App muss bereits über eine Million Downloads in der EU im App Store haben und dann gestattet Apple diesen Weg. Für mich ist das kein echtes Sideloading.

Die „Core Technology Fee“ sorgt außerdem dafür, dass man Geld an Apple zahlen muss, wenn man über eine Million Downloads außerhalb des App Stores erreicht, was bei den genannten Bedingungen bei so ziemlich allen Apps passieren dürfte.

Das wird abschrecken, denn viele Apps sind kostenlos und setzen auf möglichst viele Nutzer, bei denen dann einige zahlen. Apple weiß das, daher hat man diese Option so gestaltet, dass sie möglichst wenige Entwickler aktiv anbieten werden.

Ich bin gespannt, ob das neue System von Apple für die EU ausreicht, die bereits eine Untersuchung eingeleitet hat. Vermutlich nicht, denn beim Epic Games Store, den Apple verhindern wollte, hat die EU ganz klar gezeigt, wie ernst das alles ist.

