Apple: Neues iPhone könnte später kommen

Vor ein paar Tagen gab es die Meldung, dass der Plan für das nächste Apple iPhone im Moment fast wie geplant weiter läuft. Das kann auch sein, trotzdem gibt es bei Apple nun angeblich die Überlegung, ob man das kommende iPhone verschiebt.

Laut Nikkei ist nicht zwingend die Produktion das Problem, sondern die Frage, ob die Nutzer nach so einer Krise wieder wie gewohnt im September neue Produkte kaufen. Es wird ein unglaublich großer Schaden für die Wirtschaft entstehen und viele werden da mit Sicherheit zunächst nicht an ein neues Smartphone für 1000+ Euro denken.

iPhone 2020: Entscheidung wohl im Mai

Apple möchte aber, dass das erste iPhone mit 5G ein Hit wird und man scheint sich im Moment unsicher, ob die Nachfrage im September vielleicht nicht hoch genug sein wird. Interne Quellen behaupten, dass man die Corona-Krise nun ganz genau beobachtet und den April abwarten wird, im Mai soll/muss die Entscheidung getroffen werden.

Eine Quelle hat Nikkei verraten, dass das Herbst-Event von Apple definitiv noch nicht abgesagt wurde, sondern man nur mit dem Gedanken spielt, es um ein paar Monate zu verschieben. Möglich wäre auch ein Marktstart im November. Einige Zulieferer sind sich derzeit sowieso unsicher, ob das mit September noch wie geplant klappt.

iPhone: Das wichtigste Apple-Produkt

Apple wurde in den letzten Monaten immer unabhängiger vom iPhone, doch es ist weiterhin das mit Abstand wichtigste Produkt für das Unternehmen. Beim neuen iPad Pro ist es sicher nicht so wild, wenn die Nachfrage da mal nicht so hoch ist, das kann man gut ausgleichen. Ein iPhone spielt beim Umsatz aber in einer anderen Liga.

Da gilt es nun also zunächst die Lage in den kommenden Wochen abzuwarten. Apple möchte die lokalen Apple Stores auch wieder im April öffnen, da wird man dann sicher genau hinschauen, wie das Konsumverhalten aktuell ist. Apple ist mit dieser Überlegung aber sicher nicht alleine, das betrifft sicher ziemlich viele Branchen.

Video: Apple iPhone ab 2022 mit neuer Zoom-Kamera?

