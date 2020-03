Apple iPhone ab 2022 wohl mit Periskop-Kamera

2019 haben wir mit dem Huawei P30 Pro das erste Modell mit einer Periskop-Kamera gesehen, die einen deutlich besseren Zoom ermöglichte. Mittlerweile sind andere hier mitgezogen und Huawei wird diese Woche die zweite Generation zeigen.

Apple scheint ebenfalls Interesse an dieser Technologie gefunden zu haben und wird laut dem stets gut informierten Ming-Chi Kuo diesen Schritt wohl 2022 beim iPhone machen. Es ist aber unklar, von welcher Zoom-Stufe wir hier sprechen.

Pläne können sich innerhalb von zwei Jahren ändern, aber Apple plant natürlich nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern entwickelt Neuheiten viele Jahre vorher. Vielleicht hatte man das P30 Pro letztes Jahr in der Hand und war begeistert.

In diesem Jahr soll das neue iPhone mit 6,7 Zoll (also quasi der Nachfolger vom iPhone 11 Pro Max) eine Bildstabilisierung mit „Sensorverschiebung“ bekommen, wobei ich da ehrlich gesagt zu sehr Laie bin, um das einordnen zu können. Es könnte aber bedeuten, dass die Ultraweitwinkel-Kamera eine optische Bildstabilisierung erhält.

Der Hauptsensor soll außerdem größer werden, Kuo sagt aber nicht, ob Apple zu einer Kamera mit 64 Megapixel wechseln wird – was wir vor ein paar Tagen gehört haben.

