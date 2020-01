Apple iPhone 2021: Touch ID wohl im Power-Button

Apple wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in ein paar Wochen sowas wie ein iPhone 9 oder iPhone SE 2 vorstellen. Es soll ein iPhone 8 mit aktueller Hardware sein, wobei der Name bisher noch nicht bekannt ist. Beim Design wird sich aber nichts ändern, der Home-Button mit Touch ID sollte bleiben.

Als Ming-Chi Kuo im Dezember über das Lineup für 2020 sprach, da erwähnte er auch schon einen Teil vom Lineup für 2021. Dort gab er an, dass Apple in einem Jahr ein weiteres LCD-Modell auf den Markt bringen könnte, quasi sowas wie das iPhone SE Plus, welches dann 5,5 oder sogar 6,1 Zoll besitzt.

-->

Apple iPhone mit Touch ID im Power-Button?

Nun hat er sich erneut dazu geäußert und behauptet, dass dieses Modell wohl mit Touch ID im Power-Button kommen wird. Das würde bedeuten, dass Apple ab 2021 auf den Home-Button verzichtet, diesem Modell aber kein Face ID spendiert.

Gut möglich, dass uns hier sowas wie ein iPhone 11 ohne Face ID erwarten wird, welches dann eben Touch ID im Power-Button besitzt. Die OLED-iPhones könnten übrigens ebenfalls Touch ID bekommen, vielleicht sogar unter dem Display.

Klingt jedenfalls nicht abwegig. 2020 kommt eine Neuauflage vom iPhone 8 mit der Hardware von 2019 und 2021 kommt dann eine Neuauflage vom iPhone 11 mit der Hardware von 2020, allerdings nur mit Touch ID, da Face ID für die OLED-Modelle gedacht ist. Klingt für mich nach einer plausiblen Apple-Strategie.

Apple iPhone 12 Pro mit neuer Farbe?

Apple: 1,5 Milliarden aktive iOS-Geräte Apple gab im Rahmen der Quartalszahlen bekannt, dass es weltweit mittlerweile 1,5 Milliarden aktive iOS-Nutzer gibt. Es ist schon eine Weile her, dass Apple hier eine konkrete Zahl nannte, aber leider gab Tim Cook nicht an, wie viele iPhones, wie…29. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->