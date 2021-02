Apple iPhone: Anker zeigt MagSafe-Akkupack

Apple soll an einem eigenen MagSafe-Akkupack arbeiten, doch wer nicht so lange warten möchte, der sollte den neuen „Anker PowerCore Magnetic 5K“ im Auge behalten, der bereits bei Amazon gelistet ist. Das ist ein neuer MagSafe-Akkupack von Anker, der 40 Dollar kosten soll (es gibt aber noch keinen Euro-Preis).

Der Name liefert schon den Hinweis: Wir bekommen hier einen 5000 mAh großen Akku. Der Akkupack nutzt übrigens ganz normal Qi mit 5 Watt, kann also auch von anderen Modellen genutzt werden. Da gibt es aber schon bessere Optionen, daher ist der Anker PowerCore Magnetic in erster Linie für das 12er-Lineup gedacht.

Ich muss gestehen, dass ich den Akkupack nicht besonders hübsch und recht dick finde, aber immer noch besser als ein umständliches Akkucase. Ein Datum haben wir übrigens noch nicht, aber man darf davon ausgehen, dass Anker schon bald mit dem Verkauf starten wird. Wir werden euch dann erneut hier informieren.

PS: Anker erwähnt übrigens mit keiner Silbe „MagSafe“, daher gehen wir davon aus, dass der Akkupack nicht von Apple zertifiziert wurde und man das nicht darf.

