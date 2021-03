Apple iPhone wird kein USB C bekommen

Apple wird immer häufiger dafür kritisiert, dass man zwar etwas für die Umwelt tun, aber sich nicht den Standards der Branche anpassen möchte. Konkret ist von USB C die Rede, denn Apple hat als einziges Unternehmen einen eigenen Standard.

iPhone: Kein USB C geplant

Die kommenden iPhones werden also weiterhin mit Lightning-Anschluss auf den Markt kommen, allerdings gibt es das Gerücht, dass sich Apple nach und nach von einem Port verabschieden wird. Sprich: Auch Lightning hat keine große Zukunft.

Der zuverlässige Ming-Chi Kuo hat gehört, dass Apple in absehbarer Zeit nicht zu USB C wechseln wird, daher kann man durchaus davon ausgehen, dass wir diesen Anschluss nie sehen werden. Man bleibt bei Lightning, bis das auch Geschichte ist.

Apple hat in den letzten Monaten diverse Produkte auf USB C umgestellt, auch die iPads. Es dürfte also eine monetäre Entscheidung sein, denn man verdient mit den Lightning-Produkten viel Geld. Schade, da Apple sehr viel Wert auf Umwelt legt.

iPhone: Kein Touch ID im Power-Button

Was ich übrigens auch noch interessant finde: Laut Ming-Chi Kuo ist beim iPhone kein Touch ID im Power-Button geplant. Das hat Apple mit dem iPad Air eingeführt und das iPhone 12S Pro wird Touch ID unter dem Display haben, aber wir werden die Technologie bei den iPhones vermutlich nie im Power-Button sehen.

