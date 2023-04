Apple nutzt wohl optimierte iPad-Apps für das VR-Headset

Apple wird uns in etwas weniger als zwei Monaten das erste VR-Headset der Marke zeigen, welches dann im zweiten Halbjahr auf den Markt kommen und um die 3.000 Dollar in den USA kosten soll. Bisher ist unklar, ob es 2023 in Deutschland startet.

Apple VR-Headset kommt mit vielen Apps

Glaubt man Mark Gurman von Bloomberg, dann gibt es zum Launch ein großes Angebot an Apps, von Safari über Fitness+ bis hin zu FaceTime ist alles dabei. Es gibt TV+, es gibt Maps, Fotos, Mail und auch die ganzen Office-Apps sind dabei.

Wer möchte, der kann sich auch ein virtuelles Buch in der virtuellen Bibliothek von Apple Books schnappen und mit dem Headset lesen. Apple nutzt aber wohl einen kleinen Trick, um es auch den Entwicklern leichter zu machen: Es sind iPad-Apps.

Tablet-Apps für die virtuelle Realität

Das VR-Headset nutzt wohl eine angepasste Version von iPad-Apps und man hat auch mit einigen Drittanbietern an passenden Apps gearbeitet. Spiele soll es auch zum Launch geben. Diese Nachricht ist gut, aber sie stimmt mich auch kritisch.

Auf der einen Seite ist es schön, dass wir wohl sehr viele Apps bekommen, man kann wohl auch auf alle iPad-Apps über den App Store zugreifen, auch wenn sie noch nicht optimiert sind (ähnlich wie bei iPhone-Apps auf dem iPad), aber sind iPad-Apps für die virtuelle Realität geeignet? Doch es gibt mehr iPad-Elemente.

Der Homescreen soll ebenfalls wie auf dem iPad aussehen und ein Kontrollzentrum für gewisse Einstellungen ist auch vorhanden. Das erinnert wirklich an das erste iPad, als Apple das iPhone „streckte“, bevor man daraus ein richtiges Tablet machte.

Jetzt nimmt man wohl einfach nur iPadOS, macht daraus rOS (realityOS) und passt es für die virtuelle Realität an. Software ist aber eigentlich die Stärke von Apple, daher bin ich zwar etwas kritisch, aber würde Apple zutrauen, dass es gut gelöst ist.

