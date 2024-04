Apple plant neue Macs mit einer ganz unerwarteten Neuerung

Apple soll laut Mark Gurman an einem neuen Mac-Lineup arbeiten, der Schritt zum Apple M4 steht noch in diesem Jahr an und bringt eine unerwartete Neuerung mit.

Apple M4: Neue Chips mit Fokus auf KI

Das ist natürlich nur Spaß, denn der Fokus rückt, wie könnte es derzeit auch anders sein, auf KI. Drei M4-Chips sind laut Quelle derzeit geplant, wir dürften also wieder einen M4, M4 Pro und M4 Max sehen. Womöglich kommt auch ein Apple M4 Ultra.

Neben einem neuen Mac mini, iMac und Pro-Modellen bei den MacBooks, sehen wir 2025 nämlich nicht nur ein neues MacBook Air und einen neuen Mac Studio, sondern auch einen neuen Mac Pro, der Ende des Jahres geplant ist. Klingt so, als ob in diesem Jahr kein neuer Mac Pro und somit auch kein Apple M3 Ultra kommen.

Mal schauen, ob Apple dann 2025 vielleicht auch endlich mal den Extreme-Chip auf den Markt bringt, der mal die Runde machte, der Mac Pro ist viel zu nah am Mac Studio, da wäre langsam ein großer Schritt nötig. Schauen wir mal, was am Ende von den ganzen KI-Neuerungen auch wirklich sinnvoll für die Nutzer im Alltag ist.

Apple dürfte in zwei Monaten mit der WWDC 2024 den Startschuss für eine große KI-Offensive geben und die Erwartungen an das Unternehmen sind durchaus groß.

