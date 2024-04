Apple plant wohl bessere Notizen-App mit iOS 18

Apple soll eine überarbeitete Notizen-App für iOS 18 geplant haben, wenn man der Meldung von AppleInsider glaubt. Mit dem großen Update, welches im Juni auf der WWDC 2024 vorgestellt wird, werden vor allem zwei neue Funktionen einziehen.

So wird man in Zukunft direkt in der App für Notizen auch Audio-Notizen machen und in normale Text-Notizen integrieren können. Apple soll auch einen Rechner in die Notizen einbauen, diese neue Funktion nennt sich wohl intern „Math Notes“.

Zugegeben, das sind jetzt nicht die spannendsten Funktionen für iOS 18 und ich gehe davon aus, dass sie auf der Keynote eher nebenbei erwähnt werden, aber laut Quelle machen erste Testversionen von iOS 18 die Runde und wer weiß, vielleicht ist das nur der Anfang und wir bekommen bald mehr (und vor allem spannendere) Details.

