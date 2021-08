Apple plant wohl noch iOS 14.8 als Update

Es gibt iOS-Updates, die bekommen eher wenige Punkt-Updates und dann gibt es welche, die reizt Apple fast komplett aus. Bei iOS 14 scheint es sich um ein solches Update zu handeln, denn iOS 14.8 ist wohl schon in der Planungsphase.

Apple iOS 14.8 noch im August?

Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir vor iOS 15 kein größeres Update mehr sehen werden, immerhin wird die finale Version in etwa einem Monat kommen und für alle Geräte verteilt, die iOS 14 haben, aber es gibt Hinweise, dass es doch so ist.

Aktuell ist natürlich noch unklar, welche Neuerungen wir mit iOS 14.8 sehen werden und wann das Update kommt. Mit iOS 14.7 führte Apple den Support für den Akku mit MagSafe ein, ein Punkt-Update bringt oft eine größere Neuerung mit.

Sollte Apple wirklich an iOS 14.8 arbeiten und sollten wir iOS 15 schon in etwas mehr als einem Monat sehen, dann gehe ich mal davon aus, dass iOS 14.8 noch im August kommt und spätestens diese Woche in die Beta geschickt wird.

