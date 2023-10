Apple sieht KI-Wettrennen als großes Problem an

Der Begriff „KI“ oder „Künstliche Intelligenz“ ist seit Jahren ein beliebter Begriff in der Technik-Branche und wurde von einigen Marken inflationär genutzt. Doch Ende letzten Jahres änderte sich etwas, vor allem ChatGPT brachte ein neues Level mit.

Dieser Schritt sorgte dafür, dass Microsoft sich voll und ganz auf das Thema mit OpenAI stürzte und Google und Amazon eine Verfolgungsjagd starteten. Und Apple?

Apple hat viele KI-Projekte für 2024 geplant

Laut Mark Gurman wurde man von diesem massiven KI-Wettrennen überrascht und kalt erwischt. Apple war hier noch nie Vorreiter, bisher war das aber auch nicht so wichtig. Allerdings wird das gerade zu einem Problem und eine interne Quelle hat verraten, dass das Versäumnis jetzt als „ziemlich großer Fehler angesehen“ wird.

Und die „Besorgnis darüber ist groß“ (bei Apple), daher wurde ein neues Projekt namens „Apple GPT“ ins Leben gerufen, über das wir im Sommer berichtet haben.

John Giannandrea, Craig Federighi und Eddy Cue leiten jetzt als Trio viele Projekte bei Apple, die kommendes Jahr zeigen sollen, dass Apple oben mitspielen kann. Es wird viele neue KI-Funktionen für iOS 18 geben und Siri soll auch schlauer werden.

Apple ist noch unsicher beim KI-Ansatz

Intern gibt es laut Quelle aber auch Bedenken, dass diese Entwicklung länger als erwartet dauern wird. Und man sollte nicht vergessen, dass Microsoft und Google nicht langsam machen, ganz im Gegenteil, da wird 2024 sicher sehr viel passieren.

Die Aufholjagd von Apple hat also begonnen und wir werden viele neue KI-Features in iOS, in Entwicklerwerkzeugen und in Diensten von Apple sehen. Eine Sache ist aber noch nicht entschieden: Welchen Ansatz wird Apple bei KI genau verfolgen?

Intern gibt es wohl eine Debatte, ob die Daten nur lokal, nur in der Cloud oder in einer Mischung aus lokalem Speicher und Cloud verarbeitet werden. Ich glaube aber, dass Apple ohne den Cloud-Ansatz keine Chance gegen Google und Co. hat.

Eins ist aber seit Ende 2022 sicher: KI ist kein Buzzword mehr, welches man einfach ignorieren kann. Bisher war das kein Problem für Apple und das ist es aktuell auch noch nicht, aber falls KI-Funktionen entscheidend für Nutzer und Dienste werden, kann es sich Apple nicht erlauben, dass man erst dann zur Konkurrenz aufholt.

Ich bin wirklich gespannt, was Apple alles für 2024 geplant hat, da dürfte vor allem die Apple WWDC 2024 im Juni als großes Event für die Entwickler spannend sein.

