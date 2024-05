Surface Laptop Studio 2: Mai Firmware-Update veröffentlicht

Immer in der Reihenfolge der Zahlen, das war wohl wahrscheinlich der Gedanke von Microsoft: Nachdem das Unternehmen vor wenigen Tagen bereits der ersten Generation des Surface Laptop Studio ein umfangreiches Firmware-Update spendiert hat, erhält nun auch die zweite Generation des recht leistungsstarken Notebooks mit ausklappbarem Bildschirmgelenk eine entsprechende Version des Mai Firmware-Updates.

Neben den obligatorischen Treiberaktualisierungen enthält das Firmware-Update auch einige spezifische Fehlerbehebungen, die wie immer in den Release Notes ausführlich beschrieben sind:

May 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10 September 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: