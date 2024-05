Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Staffel 2 startet am 29. August – Teaser-Trailer veröffentlicht

Amazon hat sehr viel Geld in eine Serie rund um Herr der Ringe gesteckt und im Sommer 2022 ging es mit „Die Ringe der Macht“ los. Die Serie war ein großer Erfolg, jedenfalls bei den Zuschauerzahlen, nicht bei den Bewertungen. Nun ist klar, wann die zweite Staffel startet, am 29. August 2024. Außerdem hat Amazon heute einen Teaser-Trailer veröffentlicht und beschreibt diesen mit folgenden Worten zur neuen Staffel.

Sauron ist zurückgekehrt. Von Galadriel verstoßen, ohne Armee oder Verbündete, muss sich der aufstrebende Dunkle Herrscher auf seine Gerissenheit verlassen, um seine Kraft wiederzuerlangen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu überwachen, die es ihm ermöglichen sollen, alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen zu binden.

Staffel 2 von Amazons „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ baut auf der epischen ersten Staffel auf und stürzt selbst die beliebtesten und verletzlichsten Charaktere in eine Flut der Dunkelheit. Sie fordert jeden heraus, seinen Platz in einer Welt zu finden, die zunehmend am Rande des Unheils steht.

lfen und Zwerge, Orks und Menschen, Zauberer und Harfüße … während Freundschaften getestet werden und Königreiche zu zerbrechen beginnen, kämpfen die Mächte des Guten immer tapferer darum, das zu bewahren, was ihnen am wichtigsten ist … sich gegenseitig.