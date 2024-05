macOS Sonoma 14.5 enthält sicherheitsrelevante Anpassungen und Fehlerkorrekturen

Neben der neuen Version für die iOS- und iPad-Plattform mit der Versionsnummer 17.5 hat Apple das mittlerweile fünfte große Update für macOS Sonoma veröffentlicht. Im Hinblick auf die diesjährige WWDC, auf der höchstwahrscheinlich die neue macOS-Version vorgestellt wird, sind mit dem aktuellen Update keine neuen Funktionen zu erwarten, der Fokus liegt auf sicherheitsrelevanten Anpassungen und Fehlerkorrekturen.

Da insgesamt 22 Sicherheitslücken geschlossen wurden, die verschiedene Systemkomponenten betreffen, sollten Nutzer von macOS Sonoma, das seit Ende September offiziell auf einer Vielzahl von Macs eingesetzt wird, das Update möglichst bald installieren. Darüber hinaus wurden in den Release Notes zwei spezifische Fehlerbehebungen erwähnt.

macOS Sonoma 14.5 includes the following improvements and bug fixes: