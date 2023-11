Apple Tap to Pay: Die Einschläge kommen näher

Die Einschläge rund um das im letzten Jahr eingeführte Apple Tap to Pay kommen näher. Der Dienst startet nämlich aktuell in einem weiteren Nachbarland.

Apple führt ab sofort auch in Frankreich die Funktion „Tap to Pay“ auf dem iPhone ein. In Europa ist Frankreich nach den Niederlanden und UK das dritte Land, in dem der Dienst startet. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir auch in Deutschland davon profitieren. Einen Zeitrahmen gibt es dafür allerdings noch nicht.

Apple Tap to Pay es ermöglicht es Unternehmen, kontaktlose Zahlungen mit Debit/Kreditkarten, Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen zu akzeptieren, indem sie ein iPhone (XS oder neuer) und die iOS-App eines Partners verwenden, ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals zu benötigen.

Mehrere Unternehmen und Banken in Frankreich, darunter Groupe BPCE, Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet und Worldline, bieten diese Möglichkeit bereits an, und weitere wie BNP Paribas und Crédit Coopératif sollen in Kürze folgen.

Die Einführung von Tap to Pay auf dem iPhone erfolgt in den Apple Stores und in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften wie Christian Dior Couture, Dyson, Rituals und Sézane. Darüber hinaus will Sephora, ebenfalls Teil der LVMH-Gruppe, Tap to Pay in den kommenden Wochen in seinen Geschäften in Frankreich einführen.

Outbank bekommt Sperrbildschirm-Widgets für Sparziele Die Multibanking-App Outbank hat aktuell ein Update erhalten. Das bringt eine neue Integration, Widgets und Bugfixes mit. Outbank hat ein Update für iOS, macOS und Android erhalten. Ab Version 3.9.1 […]14. November 2023 JETZT LESEN →

-->