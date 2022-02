Apple Pay und mehr: Apple führt Tap to Pay ein

Es hat sich bereits angedeutet und viele hätten womöglich erst auf dem Apple Event im März damit gerechnet, doch Apple hat „Tap to Pay“ schon heute offiziell angekündigt. Das iPhone kann somit selbst zum Empfänger für Zahlungen werden.

Apple „Tap to Pay“ kommt noch 2022

Laut Apple wird man Tap to Pay später im Frühjahr in den USA einführen, es gibt noch keine Details für Deutschland. Mit dieser Funktion fungiert das iPhone auch als Empfänger für Apple Pay oder andere Kreditkarten, mit denen man auch sonst kontaktlos zahlen kann. Es wird nur das iPhone und keine Hardware benötigt.

Die Funktion richtet sich laut Apple an Geschäftsleute und wird ab dem iPhone XS oder höher verfügbar sein. Apple hofft, dass so auch kleine Geschäfte (in den USA ist Apple Pay schon sehr gut vertreten) den Schritt zum kontaktlosen Zahlen gehen.

In den Apple Stores wird man ebenfalls bald mit Tap to Pay zahlen können.

Apple nutzt auch hier das Secure Element, kann also nicht selbst auf die Daten der Nutzer:innen zugreifen, selbst wenn man das gerne würde. Klingt spannend und so ergeben sich auch neue Möglichkeiten für Geschäfte. In vielen Restaurants kommt zum Beispiel sowieso schon ein iOS-Gerät für die Bestellungen zum Einsatz.

So kann man das dann direkt für kontaktlose Bezahlungen nutzen.

