Neuer Apple TV steht an: Das sind vier neue Features

Ein neuer Apple TV könnte in diesem Jahr kommen, so ein Produkt wird gerne mal nebenbei via Pressemitteilung angekündigt. Bei MacRumors hat man vier Features zusammengefasst, die für diese neue Version des Apple TVs im Raum stehen:

Neuer Chip: Es lohnt sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, alte Chips weiter produzieren zu lassen. Und da es den Apple A12 nur noch im Apple TV gibt, wäre ein Upgrade logisch. Wir bekommen aber vermutlich keinen Apple A15, A16 oder sogar M1, sondern nur einen Apple A14.

Es lohnt sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, alte Chips weiter produzieren zu lassen. Und da es den Apple A12 nur noch im Apple TV gibt, wäre ein Upgrade logisch. Wir bekommen aber vermutlich keinen Apple A15, A16 oder sogar M1, sondern nur einen Apple A14. Mehr RAM: Apple soll den Arbeitsspeicher von 3 auf 4 GB anheben, was vor allem mit einem neuen Chip für eine bessere Performance sorgen dürfte.

Neue Fernbedienung: Mit dem letzten Upgrade des Apple TVs gab es endlich mal eine vernünftige Fernbedienung, die alte und häufig kritisierte Siri Remote wurde ausgemistet. Dennoch gibt es Hinweise für eine neue Fernbedienung. Ich vermute aber, dass das keine komplett neue Version, sondern nur ein kleines Upgrade wird. Persönlich würde ich auf eine Anbindung an „Wo ist?" tippen, viele packen ja schon jetzt einen AirTag an ihre Siri Remote.

Mit dem letzten Upgrade des Apple TVs gab es endlich mal eine vernünftige Fernbedienung, die alte und häufig kritisierte Siri Remote wurde ausgemistet. Dennoch gibt es Hinweise für eine neue Fernbedienung. Ich vermute aber, dass das keine komplett neue Version, sondern nur ein kleines Upgrade wird. Persönlich würde ich auf eine Anbindung an „Wo ist?“ tippen, viele packen ja schon jetzt einen AirTag an ihre Siri Remote. Günstigere Produktion: Apple hat die Kostenstruktur beim Aufbau so optimiert, dass die Produktion günstiger ist. Die aktuelle 4K-Version kostet 199 Euro und hält den Preis weiterhin sehr stabil. Die Frage ist nun, ob Apple die Preisersparnis an Kunden weitergibt. Kleiner Spaß, das dürfte natürlich als zusätzlicher Gewinn in der Kasse von Apple landen und vielleicht erhöht man den Preis in Europa sogar noch.

Apple TV: Viel ungenutztes Potenzial

Ich mag den Apple TV, sehr sogar. Er ist bei uns im Wohnzimmer seit Jahren die Basis. Allerdings nur für Streaming und ein paar andere Dinge, die nicht viel Power benötigen. Es kommt sogar noch die Version mit der alten Fernbedienung zum Einsatz, da ich den Aufpreis, nur für eine Fernbedienung, nicht zahlen wollte.

Heißt: Mir reicht sogar noch der Apple A10 aktuell aus, da Apple das Potenzial dieser Set-Top-Box bis heute (meiner Meinung nach) nicht wirklich nutzt. Es wäre eine so gute Basis für Gaming und ist mit Apple Arcade auch nicht unattraktiv, aber eben eher für leichte Casual Games, ich bevorzuge am TV eher „richtige“ Spiele.

Der Wunsch wäre ein Apple TV mit M1-Chip, vollem Fokus auf Gaming, inklusive Xbox Cloud und Co. – doch das möchte Apple nicht. Tim Cook betonte vor einem Jahrzehnt, dass der Apple TV kein Hobby mehr sei. Doch wenn ich ehrlich bin, dann ist er das noch. Jedenfalls dann, wenn es über die Streaming-Apps hinausgeht.

Mal schauen, was der neue Apple TV mitbringt. Ich gehe aber davon aus, dass er ohne großes Marketing kommt und dann weiterhin so nebenbei verkauft wird.

Video: Das Apple iPhone 15 Ultra

