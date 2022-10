Guter Deal: Apple Watch Series 7 im Angebot

Apple hat neulich die Apple Watch Series 8 vorgestellt. Eine solide Smartwatch, mit eher kleinen Neuerungen. Die Vorgängerversion ist meines Erachtens aktuell der bessere Deal.

Wer den Aufpreis für eine Apple Watch Series 8 ungern zahlen möchte, weil die Neuerungen im Vergleich zur Apple Watch Series 7 nicht sonderlich groß ausfallen, der könnte im Rahmen der „Prime Exklusive Angebote“ bei Amazon zuschlagen. Dort ist das Vorjahresmodell nämlich zu einem guten Kurs zu bekommen.

So vertreibt der Onlinehändler verschiedene Modelle der Apple Watch Series 7 oder Apple Watch SE zu attraktiven Preisen. Im Angebot sind unterschiedliche Ausführungen in verschiedenen Farben und Modellvarianten. Los geht es ab 269 Euro für eine Apple Watch SE 2021. Auch ein Preisvergleich belegt, das geht preislich in Ordnung.

Apple Watch Series 7 für 349 Euro

Gerade mal 349 Euro für eine Apple Watch Series 7 (41 mm) bzw. 359 Euro für eine Apple Watch Series 7 (45 mm) sind aber wahrscheinlich der bessere Deal. Stöbert einfach mal durch, ob für euch etwas dabei ist. Ich habe neulich nach dem Apple-Event eine 45 mm Series 7 geordert und bin sehr zufrieden damit.

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

