Apple und die Werbung auf eurem iPhone

Ihr habt es sicher schon mitbekommen: Apple ist jetzt auch ein Unternehmen, das sehr gutes Geld mit Werbung auf den eigenen Plattformen verdient. Das hat Apple ein bisschen ausgereizt in letzter Zeit und musste nach Kritik (minimal) einlenken.

Im Sommer war auch davon die Rede, dass Apple die mittlerweile 4 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Werbung nicht ausreichen und man das verdreifachen will. Es könnte Werbung auf dem Apple TV, in Apple Maps und an weiteren Stellen geben.

Apple wohl mit Werbegeschäft zufrieden

Doch laut The Information ist Apple momentan zufrieden mit dem Umsatz und es ist kein massiver Ausbau geplant. Gegenüber Kunden versucht Apple zwar nicht wie Google zu wirken (man vermeidet in der Branche übliche Begriffe) und wirbt weiterhin mit Privatsphäre, aber das Geld mit der Werbung kommt auch gut an.

Es ist kein leichter Weg für Apple, denn man kann nicht über viele Jahre immer und immer wieder Google kritisieren und dann selbst in Rekordzeit die Werbung auf dem iPhone ausbauen. Es gab sogar mal ein Konzept für Werbung in der Spotlight-Suche, doch das wurde (vorerst?) verworfen, da das dann doch etwas zu viel war.

Wann ist das Limit von Werbung auf dem iPhone erreicht? Ich vermute, dass Apple das flexibel angeht. Sobald der Umsatz in anderen Sparten fällt, dann ist Werbung ein Bereich, mit dem man zur Not schnell wachsen kann. Das mag einigen nicht gefallen, aber ich vermute, dass wir uns an iOS als Werbeplattform gewöhnen müssen.

