Apple: Mehr Werbung auf euren iPhones

Die Zeiten, in denen Apple gerne einen Seitenhieb gegen das Geschäftsmodell von Google ausgeteilt hat, sind vorbei. Vor ein paar Tagen hat man so ganz nebenbei an einem Freitagabend und ohne eine große Pressemitteilung mitgeteilt, dass der App Store mehr Werbung bekommt. In Zukunft gibt es diese sogar auf der Startseite.

Apple will mehr Geld mit Werbung verdienen

Laut Mark Gurman ist das aber nur der Anfang, denn Apple hat Gefallen am Umsatz mit Werbung gewonnen. Aktuell macht man etwa 4 Milliarden Dollar Umsatz damit, aber diese Zahl soll deutlich ausgebaut werden. Tim Cook und Luca Maestri sind sich da angeblich einig, laut Mark Gurman wollen sie einen zweistelligen Umsatz.

Wie? Das ist noch unklar, da kann auch Mark Gurman nur spekulieren. Es wäre aber durchaus möglich, dass Dienste wie Apple Maps oder Apple TV+ bald mit Werbung ausgestattet sind. Und vor allem bei Apple TV+ würde das wohl keinen wundern, immerhin bauten die Streaminganbieter gerade Werbung in ihre Dienste ein.

Apple Maps mit Werbung bei der Suche

Bei Apple Maps wird das laut Mark Gurman sogar schon intern getestet, das soll ähnlich wie bei der Suche im App Store funktionieren. Als Restaurant kann man sich zum Beispiel das erste Suchergebnis kaufen. So einen Ansatz kennen wir von Yelp und anderen Diensten und das würde auch bei Apple Books und Co. funktionieren.

Bei Google ist das „okay“, denn dafür sind die Dienste von Google oft kostenlos und werden durch Werbung finanziert. Bei Gmail gibt es zum Beispiel viel Speicherplatz und auch sonst zahlt man selten Geld. Das Geschäftsmodell von Apple ist aber gar nicht auf Werbung ausgelegt, daher sehe ich diese Entwicklung eher kritisch.

Apple würde noch mehr Daten benötigen

Mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf der einen Seite verstehe ich es, denn Apple muss sich breiter aufstellen und noch unabhängiger vom iPhone werden, aber diese Entwicklung bringt eine Gefahr mit. Für gute Werbung benötigt man die Daten und wie weit wird Apple hier gehen? Man hat eigentlich gar keine Wahl.

Jedes Unternehmen, dessen Geschäftsmodell auf Werbung aufgebaut ist, braucht die Daten der Nutzer. Falls Apple also den Umsatz so massiv steigern möchte, wird man den Weg von Google oder Facebook einschlagen müssen. Unternehmen, die man all die Jahre für genau dieses Geschäftsmodell sogar öffentlich kritisiert hat.

