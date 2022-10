Werbung auf dem iPhone: Apple lenkt nach Kritik etwas ein

Diese Woche starteten zwei neue Werbeplätze auf dem iPhone, beide findet man im Apple App Store. Zum einen wird es direkt auf der Startseite ab und zu Werbung zu sehen geben, doch vor allem der zweite Werbeplatz bekam sehr viel Kritik.

Auf den jeweiligen Produktseiten von Apps und Spielen kann man sich einen Platz kaufen, um mit einer App zu werben. Dort gibt es ja die bekannten Vorschläge für ähnliche Apps und den ersten Platz in dieser Liste kann man jetzt eben kaufen.

Und das führte direkt am ersten Tag dazu, dass Dating-Apps für Erwachsene auf Seiten von Apps für Kinder zu sehen waren. Und Glücksspiel-Apps auf Seiten für Apps, die bei Sucht helfen. Apple hat jetzt reagiert und will die Situation optimieren.

Apple pausiert vorerst einige Anzeigen

Wie man mitteilt, wurden „Anzeigen im Zusammenhang mit Glücksspielen und einigen anderen Kategorien auf den Produktseiten des App Stores pausiert“. So wie man Apple kennt, werden sie wohl warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist.

Doch das ist alles nur der Anfang, denn Apple testet auch Werbung in Apps wie Apple Maps oder Apple Books und will womöglich auch den Apple TV oder Apple TV+ mit Werbung ausstatten. Die Werbung soll in Zukunft massiv wachsen und eine große Einnahmequelle für Apple werden,, was die Investoren sicher freuen dürfte.

