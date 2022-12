Apple veröffentlicht neue Karten-App für die Schweiz und weitere Länder

Ab heute ist die neue Karten-App von Apple auch in der Schweiz sowie in Liechtenstein, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden verfügbar.

Die App bietet laut Apple eine schnellere und genauere Navigation, umfassende Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen und Einkaufszentren sowie 3D-Sehenswürdigkeiten. Nutzbar ist die App auf iPhone, iPad, Mac, der Apple Watch und im Auto mit CarPlay.

Zusätzlich zur neuen Karten App gibt es weitere neue Features. Wegbeschreibungen in „natürlicher Sprache“ von Siri zum Beispiel oder Spurdarstellungen. „Tempokameras“ gibt Benutzern Bescheid, wenn sie sich auf der Route Tempo- und Ampelkameras nähern, und kann die Kameras auf der Karte zeigen. Auch lässt sich die Ankunftszeit teilen oder Favoriten, Flyover, 3D-Städte oder Indoor-Karten nutzen.

Seit iOS 16 gibt es in Apple Karten auch Routen mit mehreren Stopps. „Umsehen“ in Karten bietet obendrein interaktive Ansichten von Straßen in hoher Auflösung. Und ÖPNV-Fahrgäste in der Schweiz, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden können zudem Haltestellen in der Nähe finden und ihre bevorzugte Linien anpinnen.

