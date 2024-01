Apple Vision Pro: Die ersten Testberichte sind da

Am Freitag geht es los, die Apple Vision Pro startet in den USA und heute um 15 Uhr sind wie erwartet die ersten Reviews online gegangen. Selten haben mich diese so sehr interessiert, denn es ist mal wieder ein komplett neues Produkt von Apple.

Hinzu kommt, dass man es noch nicht in Deutschland kaufen kann, es 3.500 Dollar Einstiegspreis kostet und das macht es spannend. Ich habe mir eben einige Tests angeschaut und auch Videos gesehen, bei The Verge gibt es für mich das Beste.

Nilay Patel selbst hat sich die Apple Vision Pro angeschaut, der Chefredakteur von The Verge liefert ein fast 30-minütiges Video zum VR-Headset. VR-Headset? Ist es nicht mehr, ist das nicht ein „räumlicher Computer“? Nein, das macht er im Video direkt zu Beginn klar. Apple Vision Pro ist ein VR-Headset. Ein gutes, aber es ist VR.

Es gibt noch weitere Eindrücke, Reviews, Unboxings und mehr. Sucht einfach mal bei YouTube. Die Auswahl der Medien ist noch relativ klein und erlesen, aber es gibt viel Content. Neben dem Review fand ich noch das Unboxing von Marques sehr interessant, denn die Box für die Apple Vision Pro ist größer als ich erwartet habe.

