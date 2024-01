Apple Vision Pro startet offiziell am 2. Februar

Es hat sich bereits angedeutet, dass die Apple Vision Pro noch im Januar für die Vorbesteller verfügbar sein wird und so ist es auch, denn am 19. Januar geht es in den USA offiziell los. Marktstart ist am 2. Februar, also weniger als einem Monat.

Die Apple Vision Pro kostet 3.499 Dollar vor Steuern und Einsätze starten bei 99 Dollar von Zeiss, wer eine Sehstärke hat, der zahlt 149 Dollar. Im Zubehör sind beim Start auch ein „Solo Knit Band“ und „Dual Loop Band“ und etwas Schutz enthalten.

Weitere Länder erwähnt Apple leider nicht, es sollen aber noch 2024 weitere laut Apple folgen. Deutschland könnte dabei sein, mit Sehstärke und Steuern dürfte das Paket bei uns dann vermutlich um die 4.000 bis 4.500 Euro zum Marktstart kosten.

Ich bin extrem gespannt auf die ersten Eindrücke aus dem Alltag und hoffe, dass ich die Apple Vision Pro auch mal testen kann. Und das nicht zwingend mit Blick auf die Hardware, sondern viel mehr Software. Ja, die VR-Brille ist extrem teuer zum Launch, aber das OS wird die Basis für viele Jahre (Jahrzehnte?) bei Apple sein.

