Apple VR-Headset: „Besser als nur die reale Welt“

Apple dürfte in ziemlich genau zwei Monaten erstmals ein VR-Headset zeigen und damit nach vielen Jahren mal wieder in eine ganz neue Kategorie einsteigen. Ob wir es wirklich zur WWDC sehen, ist unklar, aber es soll definitiv 2023 erhältlich sein.

Und das sieht man auch beim Marketing von Apple, denn in einem Interview mit GQ macht Tim Cook kein Geheimnis aus seiner Leidenschaft für dieses Thema. Auf die Frage, warum Apple, nur mal rein hypothetisch gesprochen, interessiert an diesem Thema wäre, gab es sogar eine Antwort, die fast schon sowas wie ein Teaser ist.

Tim Cook glaubt, dass es eine „Umgebung gibt, die vielleicht sogar noch besser als nur die reale Welt“ ist. Außerdem hat er seine Meinung geändert, denn smarte AR-Brillen (wie Google Glass) hat er früher kritisiert. Doch Steve Jobs lehrte ihn, dass man sich immer weiterentwickeln muss und das tut Apple mit diesem VR-Schritt.

Ich bin und bleibe sehr gespannt auf das VR-Headset, wobei es Apple wohl nicht in die AR, sondern eher in die XR-Kategorie (erweiterte Realität) einstufen wird. Nur der Preis, der die Runde macht (3.000 Dollar ohne Steuern) stimmt mich skeptisch.

Wenn man über die Technologie der erweiterten Realität nachdenkt, um nur eine Seite des AR/VR-Teils zu nehmen, könnte die Idee, dass man die physische Welt mit Dingen aus der digitalen Welt überlagern kann, die Kommunikation der Menschen und die Verbindung zwischen ihnen erheblich verbessern. Es könnte Menschen dazu befähigen, Dinge zu erreichen, die sie vorher nicht erreichen konnten. Wir könnten viel einfacher an etwas zusammenarbeiten, wenn wir hier sitzen und ein Brainstorming darüber machen und plötzlich etwas Digitales aufrufen können, das wir beide sehen und mit dem wir zusammenarbeiten und etwas schaffen können. Es geht also um die Idee, dass es eine Umgebung gibt, die vielleicht noch besser ist als die reale Welt – wenn man die virtuelle Welt darüberlegt, könnte das eine noch bessere Welt sein. Das ist also sehr aufregend. Wenn es die Kreativität beschleunigen könnte, wenn es einem dabei helfen könnte, Dinge zu tun, die man den ganzen Tag lang tut und über die man nicht wirklich nachgedacht hat, sie anders zu tun.