Apple Watch: watchOS 10 soll ein sehr großes Update werden

Apple hat zur WWDC 2023 geladen und am 5. Juni findet das jährliche Event mit den neuen Versionen der Software statt. Das Update auf iOS 17 fällt eher verhalten aus, aber watchOS 10 soll ein sehr großer Schritt werden.

Mark Gurman von Bloomberg spricht in seinem Newsletter für Bloomberg von einem umfangreichen Update und einer neuen Benutzeroberfläche. Mehr Details bekommen wir zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht.

Ich glaube, dass das neue watchOS ein ziemlich umfangreiches Upgrade sein wird – mit bemerkenswerten Änderungen an der Benutzeroberfläche – im Gegensatz zu iOS 17. Es ist wichtig, dass watchOS ein großes Jahr hat, da die Hardware-Updates der Apple Watch alles andere als groß sein werden.

Die Series 8 war ein sehr kleiner Schritt und die Series 9 wird wohl ebenfalls kein großer Schritt, da will Apple bei der Apple Watch immerhin mal wieder mit der Software glänzen. Das hört man als Watch-Nutzer gerne.

Wobei ich weiterhin nur einen Wunsch habe: Watchfaces von Drittanbietern (oder eine größere Auswahl an digitalen Watchfaces). Damit rechne ich aber nicht. Mal schauen, was Apple für watchOS 10 so geplant hat.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

