iOS 17, M3-Chip, neue Hardware und mehr: Apple lädt zur WWDC 2023

Apple hat heute zur WWDC 2023 eingeladen, das jährliche Entwicklerevent mit Fokus auf Software. Die Apple WWDC 2023 findet vom 5. Juni bis 9. Juni statt. Wir werden also bald erfahren, was uns bei iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14, tvOS 17 und Co. erwartet – aber erwartet hier in diesem Jahr lieber nicht zu viel.

Apple WWDC 2023: Kommt auch Hardware?

Die WWDC ist ein Event für Entwickler und Software und darauf liegt auch immer der Fokus, aber es wurde auch schon häufig neue Hardware gezeigt und es steht einiges im Raum. Unter anderem eine ganz neue M3 Chip-Generation für die Macs.

Womöglich werden wir also ein neues MacBook Air, ein größeres MacBook Air mit 15 Zoll und ein neues MacBook Pro (nicht das gute Modell mit Mini-LEDs) mit M3 sehen. Das runderneuerte MacBook Air mit M2-Chip wurde letzte WWDC gezeigt.

Darüber hinaus könnten wir erstmals das VR-Headset von Apple sehen, welches als Reality Pro die Runde macht. Möglich wäre eine Hardware-Preview, ein Zeitraum und erste Details, aber vor allem ein SDK für die Entwickler, um Apps vorzubereiten.

Klingt nach viel? Ja, ich finde auch, das wäre schon sehr viel Hardware für eine WWDC. Das ist auch alles nicht sicher, aber es steht eben alles für das erste Halbjahr im Raum. Wer weiß, vielleicht gibt es auch noch ein Apple Event davor.

