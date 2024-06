Apple Watch Series 10: Leak zeigt die neue Version

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass Apple mit der Apple Watch Series 10 größere Versionen plant und wir 45 mm und 49 mm als Standard sehen. Jetzt sind die ersten CAD-Bilder der großen Apple Watch Series 10 im Netz aufgetaucht.

Laut Quelle bekommen wir bei der großen Version ein 2 Zoll großes Display, was somit noch größer als das Display der Apple Watch Ultra wäre. Doch diese hat ein anderes Design mit dickerem Rand, die Uhren selbst sind also in etwa gleich groß.

Was mir aber direkt aufgefallen ist, ist das Design, denn die neue Apple Watch sieht wie die aktuelle Apple Watch aus. Es wurde ja immer wieder vermutet, dass Apple hier ebenfalls eine kantige Designsprache einführt, aber das ist wohl doch nicht so.

Falls die Bilder echt sind, und die Quelle hat uns schon häufiger echte CAD-Bilder geliefert, dann scheint die Apple Watch Series 10 doch nicht der große Sprung zum 10. Jubiläum zu werden, den sich viele erhoffen. Gibt es hier nur größere Displays?

Schauen wir mal, aber auch das neue Bandsystem ist hier nicht zu sehen. Lagen die Gerüchte falsch? Hat sich der Plan, wie bei der Apple Watch Series 7, doch noch geändert? Kommt noch eine besondere Version, wie damals beim Apple iPhone X?

Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen mehr erwartet habe, vielleicht waren die Erwartungen aber auch zu hoch, da man häufig an das Apple iPhone X dachte. Es ist natürlich nur ein Gerücht, so behandeln wir es auch, warten wir mal weitere ab.

Neuer Speaker: Apple bringt Beats-Klassiker zurück Apple hat heute den neuen Beats Pill vorgestellt, das letzte Mal, dass es hier ein Update gab, war vor fast einem Jahrzehnt. Damals gab es ein Update, mit dem wir […]25. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->